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15:18 | 23 января
Объявлен областной конкурс «Строкою пушкинской плененный…»
14:29 | 23 января
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12:12 | 23 января
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Объявлен областной конкурс «Строкою пушкинской плененный…»

Новости
Объявлен областной конкурс «Строкою пушкинской плененный…»

Министерство культуры Саратовской области, Саратовское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз писателей России», государственное учреждение культуры «Областная универсальная научная библиотека» и государственное автономное учреждение культуры «Саратовский областной Дом работников искусств» приглашает самодеятельных поэтов принять участие в XI областном литературном конкурсе среди детей и подростков «Строкою пушкинской плененный…», посвященном 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина.

Конкурсные работы принимаются до 10 апреля 2019 года по адресам:

410028, г. Саратов, ул. Советская, 20/28, СРОООО «Союз писателей России», электронная почта: soyzsaratov@mail.ru

410002, г. Саратов, ул. Соборная, д. 18, ГАУК «Саратовский областной Дом работников искусств», электронная почта: sodri@mail.ru