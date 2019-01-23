Объявлен областной конкурс «Строкою пушкинской плененный…»
Министерство культуры Саратовской области, Саратовское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз писателей России», государственное учреждение культуры «Областная универсальная научная библиотека» и государственное автономное учреждение культуры «Саратовский областной Дом работников искусств» приглашает самодеятельных поэтов принять участие в XI областном литературном конкурсе среди детей и подростков «Строкою пушкинской плененный…», посвященном 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина.
Конкурсные работы принимаются до 10 апреля 2019 года по адресам:
410028, г. Саратов, ул. Советская, 20/28, СРОООО «Союз писателей России», электронная почта: soyzsaratov@mail.ru
410002, г. Саратов, ул. Соборная, д. 18, ГАУК «Саратовский областной Дом работников искусств», электронная почта: sodri@mail.ru