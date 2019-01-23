На органном фестивале в Саратове выступит Серджо Милителло
3 - 5 марта 2019 Папский органист Ватикана, профессор Папских Григориан-ского, Терезианского и Марианского университетов (Рим), профессор Международной академии органной импровизации в Монпелье (Франция), Почётный хормейстер и главный органист Флорентийского собора (Италия), выдающийся органист мирового уровня Серджо Милителло впервые приедет в Россию и выступит на 27-ом Международном органном фестивале.
3 марта он прилетит в Саратов со священником Римско-католической церкви Андреа Джусто. По предложению художественного руководителя Саратовского фестиваля, кандидата искусствоведения Олега Белоцерковского Серджо выступит на только что установленном и освящённом новом органе в г. Марксе. Встречать ивестного музыканта будет и настоятель Церкви Христа Царя о. Боско Маршнер – первого католического храма, возведённого в России после 1917 года.
4 марта Серджо примет участие в подготовке 51го благотворительного концерта «BellaItalia» проекта Саратовской консерватории, Общественного Совета Министерства образования и Детской школы искусств № 8 «Орган – в подарок детям».
5 марта музыкант выступит в двух концертах – для детей-сирот области и на 27м Саратовском органном фестивале с редкоисполняемыми сочинениями И.С. Баха и его сыновей. Серджио входит в десятку самых именитых музыкантов мира.