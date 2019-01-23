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В Саратове продолжается уборка снега

Новости
В Саратове продолжается уборка снега

Сегодня, 23 января, на улицы города вышло 494 единиц спецтехники, из них 144 муниципальной и 350 привлеченной.

В очистке задействовано более 150 рабочих МБУ «Служба благоустройства города» и МБУ «Дорстрой». Организована работа 16 звеньев, которые состоят из самосвалов и погрузчиков, на следующих улицах: Комсомольская, Соколовая, Муромская, Крымская, Огородная, Лесопарковая, Прессовая, Клочкова, Хользунова, Поперечная, Сызранская, Самарская, Саратовская, Соборная площадь, Новоузенская, Мостовая, Симбирская, Московская.

Расширение проезжей части с помощью ротора и грейдера будет проводиться на Лесопарковой, Прессовой, Новоузенской.

На сегодняшний день из города вывезено более 480 000 куб.м. снега, израсходовано более 14 000 тонн песко-соляной смеси, более 3 600 тонн реагентов.

Помимо этого продолжаются работы по очистке дворовых территорий и крыш зданий от наледи, подходов к учреждениям социальной сферы, работают телефоны «горячей линии» для обращений граждан, особое внимание уделяется расчистке и обработке тротуаров песко-соляной смесью.