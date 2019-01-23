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Саратовские автобусы и электротранспорт ходят в штатном режиме

Новости
Саратовские автобусы и электротранспорт ходят в штатном режиме

По сообщению МКУ «Транспортное управление» и МУПП «СГЭТ» электротранспорт и автобусы в Саратове ходят в штатном режиме.

По информации МУПП «СГЭТ», сегодня, 23 января 2019 года, ранним утром из-за неисправности вагона трамвай № 3 встал у делового центра «Навигатор», в результате чего движение данного маршрута было временно приостановлено. Трамваи простояли с 6.53 до 7.25, после движение было возобновлено. На данный момент, весь электротранспорт ходит в штатном режиме кроме трамвая № 5, расчистка рельсового полотна которого продолжается.

Как сообщает МКУ «Транспортное управление», сегодня осуществлен плановый выпуск всех действующих на территории города маршрутов. Было зафиксировано три звонка на «горячие линии». Жители города сообщили о переполненных автобусах малой вместимости № 41, который следует от Крытого рынка в поселок Солнечный, и № 55, который отходит от Комсомольского поселка и движется в центр города. Также было обращение по поводу автобуса № 6, который жители ожидали порядка 40 минут на ул. Зарубина. Данная ситуация сложилась из-за затора на дороге, возникшего в районе остановки «1-ый жил.участок», в результате чего интервал движения данного маршрута был изменен. В настоящее время автобусы № 6 ходят в штатном режиме.