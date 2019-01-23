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В музее боевой и трудовой славы пройдет конференция поисковых отрядов

Новости
В музее боевой и трудовой славы пройдет конференция поисковых отрядов

25 января 2019 года в 12.00 Саратовский историко-патриотическом комплекс «Музей боевой и трудовой славы» совместно с союзом поисковых отрядов «Искатель» проведет очередную ХIХ конференцию поисковых отрядов Саратовской области «Возращенные имена».

На повестке дня - подведение итогов работы поисковых отрядов области в 2018 году и планирование работы на 2019 год.

В конференции примут участие поисковые отряды «Свеча», «Искра» из Аткарска, «Рубеж» из Балашова, «Набат», «Аверс» из Балакова, поисковый отряд имени Маресевой, «Памяти достойны», «Патриоты России» из Вольска, «Доброе сердце» Ивантеевского района, «Память» из Красного Кута, «Патриот» из Пугачева, «Поиск» Питерского района, «Железнодорожник», «Солярис», «Вега» из Саратова, «Наследие» из Энгельса, «Ртищевец» из Ртищева и др.