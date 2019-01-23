23 ЯНВАРЯ 2019 22:14 СРЕДА
Новости
18:00 | 23 января
В музее Константина Федина работает выставка-фантазия «Сказки старого замка»
16:53 | 23 января
В рамках Всемирного дня борьбы против рака жителей Саратовской области приглашают на бесплатные осмотры
16:10 | 23 января
Саратовские студенты отметят Татьянин день в «Улетном экспрессе»
15:18 | 23 января
Объявлен областной конкурс «Строкою пушкинской плененный…»
14:29 | 23 января
Масштабный фестиваль науки и технологий Geek Picnic пройдет в России
14:00 | 23 января
На органном фестивале в Саратове выступит Серджо Милителло
13:05 | 23 января
В Саратове продолжается уборка снега
12:12 | 23 января
Саратовские автобусы и электротранспорт ходят в штатном режиме
11:00 | 23 января
В музее боевой и трудовой славы пройдет конференция поисковых отрядов
10:18 | 23 января
За минувшие сутки в регионе произошло шесть пожаров
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

За минувшие сутки в регионе произошло шесть пожаров

Новости
За минувшие сутки в регионе произошло шесть пожаров

За прошедшие сутки на территории Саратовской области пожарно – спасательные подразделения ликвидировали 6 пожаров и загораний. Наиболее значимые из них:

22 января в 02 ч. 28 м. на пульт «01» г. Балашов поступил сигнал о пожаре в частном доме в с. Тростянка Балашовского района. Площадь пожара составила 100 кв.м. На тушение выезжали 2 единицы техники, 8 человек личного состава.

22 января в 12 ч. 19 м. на пульт «01» г. Саратова поступил сигнал о пожаре в однокомнатной квартире 3-х этажного дома на ул. Валовой. Горело межэтажное перекрытие на площади 1 кв.м. Предположительно причина пожара – несоблюдение правил устройства и эксплуатации печи. На тушение выезжали 2 единицы техники, 10 человек личного состава.

22 января в 10 ч. 00 м. на пульт «01» г. Балаково поступил сигнал о загорании автомобиля «Лада-111960» в гараже ГСК «Монтажник-2003». Площадь пожара составила 3 кв.м.

23 января в 02 ч. 07 м. на пульт «01» г. Калининска поступил сигнал о загорании автомобиля «Опель-Вектра» на ул. Чиркина. Горел моторный отсек на площади 2 кв.м. На тушение выезжала 1 единица техники, 4 человека личного состава.