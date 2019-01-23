За минувшие сутки в регионе произошло шесть пожаров

просмотров: 101

22 января в 02 ч. 28 м. на пульт «01» г. Балашов поступил сигнал о пожаре в частном доме в с. Тростянка Балашовского района. Площадь пожара составила 100 кв.м. На тушение выезжали 2 единицы техники, 8 человек личного состава.22 января в 12 ч. 19 м. на пульт «01» г. Саратова поступил сигнал о пожаре в однокомнатной квартире 3-х этажного дома на ул. Валовой. Горело межэтажное перекрытие на площади 1 кв.м. Предположительно причина пожара – несоблюдение правил устройства и эксплуатации печи. На тушение выезжали 2 единицы техники, 10 человек личного состава.22 января в 10 ч. 00 м. на пульт «01» г. Балаково поступил сигнал о загорании автомобиля «Лада-111960» в гараже ГСК «Монтажник-2003». Площадь пожара составила 3 кв.м.23 января в 02 ч. 07 м. на пульт «01» г. Калининска поступил сигнал о загорании автомобиля «Опель-Вектра» на ул. Чиркина. Горел моторный отсек на площади 2 кв.м. На тушение выезжала 1 единица техники, 4 человека личного состава.