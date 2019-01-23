В Саратове откроется выставка "900 дней мужества"
Выставка «900 дней мужества» откроется в Саратовском историко-патриотическом комплексе «Музей боевой и трудовой славы» 25 января.
Временная экспозиция приурочена к 75-летию снятия блокады Ленинграда.
На выставке представлены копии материалов из фондов московского Музея Победы. Экспозиция передана по договору о сотрудничестве в рамках федерального проекта «Территория Победы».
Посетители увидят плакаты и графические работы, созданные художниками блокадного Ленинграда. Уникальные фотоматериалы из фондовых коллекций Музея Победы помогают проследить историю героической обороны, начиная от сообщения о начале войны и заканчивая материалами о восстановлении города после праздничных залпов 1944-го года.
Ленинград, выдержавший смертельную схватку с врагом и преодолевший все тяготы блокады, стал символом мужества советского народа.
Выставки продлятся до 25 апреля 2019 года.