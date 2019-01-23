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В Центральное городской библиотеке состоится встреча с Народным артистом России Григорием Аредаковым

Новости
В Центральное городской библиотеке состоится встреча с Народным артистом России Григорием Аредаковым

24 января в 14.00 в Центральной городской библиотеке в рамках празднования Года театра в России состоится арт-встреча «Профессия: актер» с артистом театра и кино Григорием Аредаковым, которому в январе 2019 года исполнилось 75 лет.

Григорий Анисимович Аредаков - народный и заслуженный артист РСФСР, актер театра и кино, режиссер, обладатель премии Саратовского областного театрального фестиваля «Золотой Арлекин».

За годы работы в ГАУК «Саратовский государственный академический театр драмы имени Слонова» сыграл целую галерею образов. Среди которых: городничий в пьесе «Ревизор» Н. Гоголя, Макбет в пьесе В. Шекспира «Макбет», Понтий Пилат и Берлиоз в романе «Мастер и Маргарита» М. Булгакова и другие.

С 2002 года Григорий Аредаков - художественный руководитель в ГАУК «Саратовский государственный академический театр драмы имени Слонова» Под его руководством было поставлено более 60 представлений. Театр несколько раз представлял Саратов на фестивалях и гастролях разного уровня.

Занимается Григорий Анисимович и преподавательской деятельностью.

Он доцент кафедры мастерства актера ГАУК «Саратовская государственная консерватория им. Собинова». Среди его выпускников – заслуженная артистка России Эльвира Данилина, заслуженная артистка России Светлана Басова, заслуженный артист России Владимир Назаров, режиссер-постановщик Первого канала Андрей Сычев и многие другие.

Талантливый артист, известная личность в театральных кругах Саратова и за его пределами Аредаков Григорий Анисимович – один из главных инициаторов и организаторов Первого всероссийского театрального фестиваля памяти Олега Янковского, который состоялся в 2011 году и стал крупным явлением театральной жизни России.

В рамках арт - встречи Григорий Аредаков расскажет о себе, работе в театре, профессии актера, ответит на вопросы присутствующих.

Гостям мероприятия будет представлена книжно-иллюстративная выставка «Профессия: актер», состоится мультимедийная презентация,

рассказывающая о деятельности Григория Аредакова в кино и на сцене театра, а также видео с торжественного открытия Года театра в Саратове.

Приглашаем всех желающих. Вход свободный.

Центральная городская библиотека (Ул. Зарубина, 158/162).Тел.: 29-00-33.