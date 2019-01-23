В Саратовской области в полтора раза увеличилось строительство стандартного жилья
В 2018 году, по оперативным данным, в области построено 1,213 млн. кв. метров жилья, что составляет 100,3% к уровню 2017 года. По объемам введенного жилья регион занимает пятое место в Приволжском федеральном округе.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, по предварительным данным, составила 29,3 кв. метров.
В 2018 году введено в эксплуатацию 76 многоквартирных жилых домов общей площадью 576,1 тыс. кв. метров.
Индивидуальными застройщиками построено 637,5 тыс. кв. метров общей площади жилых домов. Доля индивидуального жилищного строительства в общем объеме введенного жилья составила 52,5%.
В 2018 году на территории области построено 686,3 тыс. кв. метров стандартного жилья, или 155,4% к уровню 2017 года.