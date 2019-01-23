Жители Татищевского района станут первыми в 2019 году участниками проекта «Киноновинки-региону»
Саратовский областной методический киновидеоцентр продолжает реализацию проекта «КИНОНОВИНКИ – РЕГИОНУ», в рамках которого организуются выездные показы новых отечественных и зарубежных мультипликационных и художественных фильмов в малых городах и селах Саратовской области.
23 января 2019 года в рамках данного проекта киновидеоцентр организует 3 показа для жителей с. Сторожевка Татищевского района.
В 10.00 состоится просмотр мультипликационного фильма «Большой кошачий побег» (6+), в 12.30 зрители смогут увидеть художественный фильм «Байкальские каникулы» (6+) и в 14.30 – художественный фильм «Со дна вершины» (12+).
Место проведения киносеансов: Сторожевский сельский дом культуры, ул. Свободный переулок, д. 4 «а».
Стоимость билета – 70 рублей.