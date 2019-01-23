23 ЯНВАРЯ 2019 07:36 СРЕДА
Новости
18:00 | 22 января
В Саратове откроется выставка "900 дней мужества"
17:09 | 22 января
В Центральное городской библиотеке состоится встреча с Народным артистом России Григорием Аредаковым
16:29 | 22 января
С начала года в сельхозпредприятиях Саратовской области произведено более шести тысяч тонн молока
15:37 | 22 января
В Саратовской области в полтора раза увеличилось строительство стандартного жилья
14:48 | 22 января
Жители Татищевского района станут первыми в 2019 году участниками проекта «Киноновинки-региону»
13:51 | 22 января
Порядка 74 тысяч саратовцев побывали в праздничные дни на горнолыжных базах
13:00 | 22 января
Сегодня в Саратовской области будет проведена техническая проверка системы оповещения
12:04 | 22 января
Саратовские "Крылья" вернулись с уик-енда КХЛ
10:47 | 22 января
Некоторым абонентам Саратова ограничена подача воды
09:54 | 22 января
Саратовские ученые разработали уникальный аппарат для цифровой биомикроскопии глаза
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Порядка 74 тысяч саратовцев побывали в праздничные дни на горнолыжных базах

Новости


Более половины туристов и экскурсантов, отдохнувших в регионе в прошедшие новогодние и Рождественские праздники, предпочли отдых на горнолыжных базах. Всего в этот период здесь побывало 73 900 человек.

В гостиницах, хостелах, мотелях, сельских гостевых домах и кемпингах остановились 11 953 посетителей. Санатории и базы отдыха приняли 13 871 гостей, на охоте и рыбалке побывали 11207 человек. Через туристические фирмы в область приехали 1399 туристов и экскурсантов, праздничные мероприятия и фестивали посетили 30605 человек, в музеях побывали 17 143 посетителей. Всего в этот период в области побывали более 160 000 человек.