Порядка 74 тысяч саратовцев побывали в праздничные дни на горнолыжных базах
Более половины туристов и экскурсантов, отдохнувших в регионе в прошедшие новогодние и Рождественские праздники, предпочли отдых на горнолыжных базах. Всего в этот период здесь побывало 73 900 человек.
В гостиницах, хостелах, мотелях, сельских гостевых домах и кемпингах остановились 11 953 посетителей. Санатории и базы отдыха приняли 13 871 гостей, на охоте и рыбалке побывали 11207 человек. Через туристические фирмы в область приехали 1399 туристов и экскурсантов, праздничные мероприятия и фестивали посетили 30605 человек, в музеях побывали 17 143 посетителей. Всего в этот период в области побывали более 160 000 человек.