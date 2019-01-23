С начала года в сельхозпредприятиях Саратовской области произведено более шести тысяч тонн молока
Согласно оперативным данным министерства сельского хозяйства Саратовской области с начала года в сельхозпредприятиях произведено 6,1 тыс. тонн молока, валовой надой молока за сутки составил 301 тонну, надой молока от коровы за сутки составляет 14,8 кг (+1,1 кг к 2018 году).
В производстве молока лидируют Марксовский (3318 тонн), Татищевский (397 тонн), Базарно-Карабулакский (375 тонн) и Калининский (335 тонн) муниципальные районы.
Надой молока на 1 корову за сутки выше или равен среднему показателю по области (14,8 кг) в сельхозпредприятиях Марксовского (29 кг), Энгельсского (23,4 кг) и Калининского (17,2 кг) муниципальных районов.