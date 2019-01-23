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Саратовские "Крылья" вернулись с уик-енда КХЛ

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Саратовские "Крылья" вернулись с уик-енда КХЛ

Вчера в Казани завершился звездный уик-енд КХЛ.

В нем приняла участие саратовская следж-хоккейная команда "Крылья". Воспитанники тренера Сергея Родионова были премированы данной поездкой за победу в Первом Фестивале Детской следж-хоккейной лиги, которую ребятам подарила компания "Мегафон". Во время казанской поездки дети познакомились с достопримечательностями города, посетили мастер-шоу и матч звезд.

- В Казани живут очень доброжелательные люди, - поделился своими впечатлениями от поездки в группе Детской следж-хоккейной лиги в социальной сети "В Контакте" координатор саратовских "Крыльев" Игорь Широких. - Мы сходили в аквапарк. Покатались на колесе обозрения, что рядом с отелем. Жили в прекрасных условиях. Самое главное – мы посетили большой праздник хоккея. Мы радовались не меньше детей, прыгали на трибунах. Взяли автографы у хоккеистов, посмотрели вживую хоккей. В плане организации мероприятия было всё супер. Чтобы в Саратове прошло подобное, мы еще даже не мечтаем. В наших планах провести турнир, если всё получится с партнерами. А если еще и какие звезды заглянут, то будет вообще отлично! Ведь у нас учился Юрий Гагарин, а еще в Саратове он приземлился. Например, турнир «Поехали!» был бы у нас очень символичным (улыбается). Наши ребята недавно пришли в следж-хоккей, который круто изменил и их жизнь, и нашу. Дети еще полгода назад сидели по домам, не вылазили из гаджетов, а сейчас, посмотрите, они «носятся» с горящими глазами. Вместо телефонов, в руках клюшки. Вообще такие поездки очень важны. У ребят не такая активная жизнь, вместе они видятся только на тренировках, на которых не так уж и много времени на общение. Здесь они всей командой плотно общаются. На таких мероприятиях, как Фестиваль Детской следж-хоккейной лиги или этот Матч Звезд, у них появляется возможность для новых знакомств. Эти поездки сильно развивают кругозор детей и растут социальном плане. Большое спасибо за подарок МегаФону и Детской следж-хоккейной лиге!

В своих откликах о поездке с Игорем Широких созвучны родители "крылатых" спортсменов.

- Поездка в Казань вызвала бурю эмоций и впечатлений, которые останутся на всю жизнь, - рассказала "Ивестиям Российских регионов" мама единственной девочки-игрока в составе "Крыльев" Даши Степовых - Елена. - Посещения достопримечательностей города, спортивных объектов, аквапарка, колесо обозрений... Матч звезд КХЛ стал пиком эмоций.

То, что первым ярким впечатлением в поездке для нее стала сама команда "Крылья", подчеркнула мама игрока Михаила Батузова - Елена:
- Ребята вместе, дружно, друг за друга - КОМАНДА! Впечатлений от поездки много, их не уместить в краткий отзыв. Столько событий для наших ребят за три дня!!! Организация и условия были на высоте. Познавательно, красиво, спортивно, вкусно во всех смыслах слова! А хоккей??? Хоккей был! И он был прекрасен: в каждом мероприятии, в каждом матче, в каждом из нас. Спасибо организаторам за прекрасный праздник!

Мама игрока Глеба Казакова - Светлана отметила, что на протяжении всех выходные в Казани ребята и их родители прожили с ощущениями восторга и сказки:
- Огромное спасибо экскурсоводу за увлекательный рассказ о Казани - красивом городе с богатой историей. Спортивные мероприятия, прогулки, отдых, развлечения - все было организовано на самом высоком уровне. А как подняли настроение и детям, и взрослым талисманы Континентальной хоккейной лиги, с которыми мы постоянно общались, и, конечно, же, наш следж-хоккейный - Енот Фырк со своей красавицей невестой Фанни. Обнимашки, танцы, перетягивание каната, яркие фотосессии, смех и радость наших деток - спасибо, что для команды была организована такая незабываемая поездка!