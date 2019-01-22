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Саратовские ученые разработали уникальный аппарат для цифровой биомикроскопии глаза

Новости


Саратовские ученые из ООО «Зеница» разработали уникальный аппаратно-программный комплекс для цифровой биомикроскопии глаза.

С его помощью осуществляется оценка психофизического состояния человека на основе зрачковых реакций.

Прибор представляет собой оптические блоки с подсветкой и системой цифровой регистрации изображений глаз и окружающих тканей. Комплекс является автономным и способен работать без подзарядки на протяжении восьми часов. Аппарат размещается в небольшом кейсе, что позволяет использовать его при выездных обследованиях, экстренной медицине, диагностике состояния нетранспортабельных пациентов.

Обследование проводится автоматически, достаточно посмотреть в само устройство. Полученные цифровые изображения можно сохранять на компьютере или отсылать специалистам посредством Bluetooth или Wi-Fi для оценки состояния и принятия решений о дальнейшей тактике лечения.

Разработчики отмечают, что область применения аппарата достаточно широка. В частности, комплекс может быть использован для определения нарушений движений глаз. Также данное оборудование позволяет определять потребность в замене контактных линз или определять осложнения при их ношении. Кроме того, с помощью прибора по зрачковой реакции можно определить различные интоксикации, в том числе состояние алкогольного или наркотического опьянения.

В настоящее время налажено мелкосерийное производство на базе одного из предприятий Саратовской области. Кроме того, разработчики планируют создать собственную производственную линию.

Общий объем инвестиций в реализацию проекта составил порядка 5 миллионов рублей. Конечная стоимость одного аппарата составляет около 100 тысяч рублей.