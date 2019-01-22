22 ЯНВАРЯ 2019 13:40 ВТОРНИК
Новости
12:04 | 22 января
Саратовские "Крылья" вернулись с уик-енда КХЛ
10:47 | 22 января
Некоторым абонентам Саратова ограничена подача волы
09:54 | 22 января
Саратовские ученые разработали уникальный аппарат для цифровой биомикроскопии глаза
09:00 | 22 января
С начала года в области произведено 1,3 тыс. тонн овощей закрытого грунта
18:04 | 21 января
Российский НАС намерен получить консультативный статус при ЭКОСОС
17:18 | 21 января
Стартовал проект «За чистое настоящее. За здоровое будущее»: началось тестирование шин Viatti
16:43 | 21 января
МЧС вновь предупреждает о неблагоприятных погодных явлениях
15:50 | 21 января
С начала года 28 человек пострадали в результате ДТП, двое погибли
15:01 | 21 января
Муниципалитетам вручены школьные автобусы и автомобили скорой помощи
14:13 | 21 января
Драка в озинском кафе закончилась смертью местного жителя
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Российский НАС намерен получить консультативный статус при ЭКОСОС

Новости
Российский НАС намерен получить консультативный статус при ЭКОСОС

Российский антинаркотический союз (НАС) 21-23 января 2019 года представит Россию на очередном заседании ЭКОСОС в Нью-Йорке.

На мероприятии будут рассмотрены новые кандидаты на вступление в организацию. Анна Михолап, заместитель председателя правления НАС по международным делам, выступит на заседании ЭКОСОС с докладом о деятельности НАС, познакомив мировое сообщество не только с целями и задачами Союза, но и с тремя основными проектами. Как отметила представитель НАС, получение консультативного статуса при ЭКОСОС расширит возможности Союза, позволит ему участвовать в мероприятиях ООН и правительственных заседаниях, пропагандировать антинаркотическую политику России на международной арене.

Среди проектов НАС(https://nasrf.ru/) – Международный антинаркотический лагерь «НАС объединяет жизнь», проект «Социальный лифт», направленный на помощь в трудоустройстве и обучении зависимым выпускникам реабилитационных центров, а также проект по работе с родственниками зависимых «Моя семья – моя крепость». Каждый из этих проектов уже успешно действует в РФ, и специалисты НАС могут предоставить статистику увеличения количества выздоравливающих.