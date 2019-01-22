Российский НАС намерен получить консультативный статус при ЭКОСОС

просмотров: 125

На мероприятии будут рассмотрены новые кандидаты на вступление в организацию. Анна Михолап, заместитель председателя правления НАС по международным делам, выступит на заседании ЭКОСОС с докладом о деятельности НАС, познакомив мировое сообщество не только с целями и задачами Союза, но и с тремя основными проектами. Как отметила представитель НАС, получение консультативного статуса при ЭКОСОС расширит возможности Союза, позволит ему участвовать в мероприятиях ООН и правительственных заседаниях, пропагандировать антинаркотическую политику России на международной арене.Среди проектов НАС(https://nasrf.ru/) – Международный антинаркотический лагерь «НАС объединяет жизнь», проект «Социальный лифт», направленный на помощь в трудоустройстве и обучении зависимым выпускникам реабилитационных центров, а также проект по работе с родственниками зависимых «Моя семья – моя крепость». Каждый из этих проектов уже успешно действует в РФ, и специалисты НАС могут предоставить статистику увеличения количества выздоравливающих.