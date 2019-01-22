Стартовал проект «За чистое настоящее. За здоровое будущее»: началось тестирование шин Viatti
На территории России стартовал проект «За чистое настоящее. За здоровое будущее», в рамках которого будет протестирована продукция ПАО «Татнефть» и ООО «Фольксваген Груп Рус»: зимние шины Viatti, новое моторное масло «TANECO Premium Ultra Eco Synth» и дизельное топливо «ТАНЕКО», а также автомобиля Volkswagen Multivan, который будет ими укомплектован.
Объединение новейших достижений российской химической отрасли и немецкой автомобильной промышленности позволит доказать, что, используя их, автовладелец коммерческого транспорта сможет существенно снизить эксплуатационные расходы и повысить загрузку автомобиля.
Два испытуемых автомобиля Volkswagen Multivan оборудованы зимними Viatti Bosco Nordico. Данная модель разработана для комплектации внедорожников и кроссоверов, поэтому способна выдержать серьезные динамические нагрузки, надежная и прочная шина.
«Наша продукция сертифицирована и отвечает всем действующим нормативам. Мы уверены, что модель Viatti Bosco Nordico поможет преодолеть Volkswagen Multivan все испытания», – отметил начальник отдела проектирования шин ООО НТЦ «Кама» Михаил Трофимов.
KAMA TYRES – шинный комплекс группы ПАО «Татнефть», который обеспечивает полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – почти четверть всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.