22 ЯНВАРЯ 2019 13:40 ВТОРНИК
Новости
12:04 | 22 января
Саратовские "Крылья" вернулись с уик-енда КХЛ
10:47 | 22 января
Некоторым абонентам Саратова ограничена подача волы
09:54 | 22 января
Саратовские ученые разработали уникальный аппарат для цифровой биомикроскопии глаза
09:00 | 22 января
С начала года в области произведено 1,3 тыс. тонн овощей закрытого грунта
18:04 | 21 января
Российский НАС намерен получить консультативный статус при ЭКОСОС
17:18 | 21 января
Стартовал проект «За чистое настоящее. За здоровое будущее»: началось тестирование шин Viatti
16:43 | 21 января
МЧС вновь предупреждает о неблагоприятных погодных явлениях
15:50 | 21 января
С начала года 28 человек пострадали в результате ДТП, двое погибли
15:01 | 21 января
Муниципалитетам вручены школьные автобусы и автомобили скорой помощи
14:13 | 21 января
Драка в озинском кафе закончилась смертью местного жителя
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Стартовал проект «За чистое настоящее. За здоровое будущее»: началось тестирование шин Viatti

Новости
Стартовал проект «За чистое настоящее. За здоровое будущее»: началось тестирование шин Viatti

На территории России стартовал проект «За чистое настоящее. За здоровое будущее», в рамках которого будет протестирована продукция ПАО «Татнефть» и ООО «Фольксваген Груп Рус»: зимние шины Viatti, новое моторное масло «TANECO Premium Ultra Eco Synth» и дизельное топливо «ТАНЕКО», а также автомобиля Volkswagen Multivan, который будет ими укомплектован.

Объединение новейших достижений российской химической отрасли и немецкой автомобильной промышленности позволит доказать, что, используя их, автовладелец коммерческого транспорта сможет существенно снизить эксплуатационные расходы и повысить загрузку автомобиля.

Два испытуемых автомобиля Volkswagen Multivan оборудованы зимними Viatti Bosco Nordico. Данная модель разработана для комплектации внедорожников и кроссоверов, поэтому способна выдержать серьезные динамические нагрузки, надежная и прочная шина.

«Наша продукция сертифицирована и отвечает всем действующим нормативам. Мы уверены, что модель Viatti Bosco Nordico поможет преодолеть Volkswagen Multivan все испытания», – отметил начальник отдела проектирования шин ООО НТЦ «Кама» Михаил Трофимов.

KAMA TYRES – шинный комплекс группы ПАО «Татнефть», который обеспечивает полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – почти четверть всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.