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С начала года в области произведено 1,3 тыс. тонн овощей закрытого грунта

Новости / АПК
С начала года в области произведено 1,3 тыс. тонн овощей закрытого грунта

Первый урожай огурцов, выращенных на тепличных предприятиях региона в 2019 году, поступает в продажу.

По информации регионального минсельхоза, в настоящее время в области работает 10 тепличных хозяйств, которые расположены в Саратовском, Балаковском, Аткарском, Татищевском, Вольском муниципальных районах. Общая площадь тепличных комплексов области составляет почти 113 га (зимние почти 91 га, пленочные 22 га).

Тепличный комплекс Саратовской области полностью закрывает потребность населения области в круглогодичном обеспечении витаминной продукции, выращенной в закрытом грунте. Часть продукции тепличными предприятиями поставляется за пределы региона.

"Системная работа предыдущих лет по увеличению площадей теплиц и применению новых технологий по досветке обеспечила хороший показатель по овощам закрытого грунта – в 2018 году было произведено 37 тыс. тонн", - сообщает пресс-служба министерства.

Фото https://www.vegprice.ru