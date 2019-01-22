МЧС вновь предупреждает о неблагоприятных погодных явлениях
Автомобилистов просят быть внимательнее при передвижении на личном транспорте.
По данным Саратовского Гидрометцентра, ночью 22 января местами на территории Саратовской области ожидается сильный снег (6 и более), усиление ветра (15-18 м/с), метель, на дорогах гололедица. Температура в ближайшие сутки опустится до -9…-14°, в северной половине - до -19°.
Главное управление МЧС России по Саратовской области обращается к жителям области с просьбой быть осторожнее.
- Чтобы максимально обезопасить себя, необходимо пешеходам быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог, водителям транспортных средств снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения, отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений, - рекомендует МЧС.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «01», «101».
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