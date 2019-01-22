С начала года 28 человек пострадали в результате ДТП, двое погибли
Чтобы изменить печальную статистику, с 22 по 23 января на территории Энгельсского и Балаковского районов, а так же города Саратова сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактическое мероприятие "Пешеход".
По информации УГИББД области, выбор данных территорий неслучаен, поскольку именно в этих районах с начала 2019 года наблюдается рост дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Так, в областном центре зарегистрировано 5 ДТП, в которых пострадали 5 человек, на территории Энгельсского района 6 ДТП, 6 человек получили травмы различной степени тяжести, Балаковского – 2 ДТП, в которых 2 пешехода получили ранения.
Всего на дорогах области с начала года зарегистрировано 28 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в которых получили травмы различной степени тяжести 28 человек, двое – погибли.