Драка в озинском кафе закончилась смертью местного жителя
Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.
Драма разыгралась в предновогоднюю ночь, 30 декабря, в одном из кафе, расположенном в р.п. Озинки. Во время застолья между 32-летним обвиняемым и одним из посетителей заведения произошел конфликт из-за того, что приятель обвиняемого сел на стул последнего. В ходе ссоры злоумышленник нанес 44-летнему местному жителю удар кулаком по голове, от которого тот потерял сознание. После этого мужчина был госпитализирован в лечебное учреждение, где 12 января скончался. Согласно судебно-медицинскому исследованию, причиной его смерти стала тупая травма головы.
В настоящее время обвиняемый заключен под стражу на 2 месяца. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.