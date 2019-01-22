Стартовал прием заявок на Конкурс конкурсов вокалистов 2019 года

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В театре напомнили, что с 1999 года в рамках фестиваля проводится Конкурс конкурсов вокалистов. Это уникальное состязание двенадцати молодых (до 35 лет) оперных певцов из России и зарубежья, уже титулованных в различных международных и российских конкурсах.На саратовский международный конкурс молодых лауреатов, быстро ставшим популярным и престижным, приезжают участники из Таджикистана, Казахстана, Беларуси, Украины, Литвы, Монголии, Грузии, Армении, Молдавии, Болгарии, Польши, Южной Кореи, Японии, США, из российских регионов.В 2019 году Конкурс конкурсов пройдет с 29 по 31 мая, заключительный концерт, на котором по традиции будут подведены итоги и награждены победители, состоится 1 июня.В конкурсе могут участвовать вокалисты в возрасте до 35 лет, являющиеся лауреатами или дипломантами российских и международных конкурсов (Саратовские певцы в конкурсе не участвуют). Жюри конкурса под председательством народного артиста РФ, лауреата Государственной премии России, профессора Ю.Л.Кочнева состоит из дирижеров, ведущих певцов Саратовского академического театра оперы и балета и педагогов Саратовской государственной консерватории им. Л.В.Собинова.К конкурсу будут допущены 12 человек по усмотрению жюри на основании заявочных листов-анкет. Конкурсное испытание состоит из двух туров и проводится в форме публичных концертов в рамках Собиновского музыкального фестиваля. Все допущенные к конкурсу 12 вокалистов участвуют в обоих турах.Трем победителям будут вручены премии в размере 100 тысяч, 75 тысяч и 50 тысяч рублей соответственно. Кроме того, жюри вправе присудить по своему усмотрению дополнительно не менее одной и не более трех специальных премий в размере 20 тысяч рублей каждая.Также предусмотрен Приз зрительских симпатий. Победитель будет определен простым голосованием зрителей по сумме двух туров.