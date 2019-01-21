Саратовские триатлонисты завоевали три медали на чемпионате и первенстве России
Соревнования по зимнему триатлону проходили с 18 по 20 января в селе Подолино Ярославской области.
По информации министерства молодежной политики и спорта области, уже в первый день соревнований были завоеваны две медали в личных гонках. Дмитрий Брегеда стал бронзовым призером чемпионата России на дистанции 7 км. бег - 12 км. велосипед - 10 км. лыжная гонка. В первенстве России среди юниорок 16-19 лет Екатерина Карпова заняла второе место на дистанции 3 км. бег - 5 км. велосипед - 5 км. лыжная гонка.
Во второй день первенства России в эстафетных гонках 3 место заняли спортсмены Саратовской области Денис Гассиев, Семен Закутин, Марат Тимербулатов.
В чемпионате России мужская команда в составе Андрея Добдина, Дмитрия Пилюгина и Дмитрия Брегеды финишировала на пятом месте. До пьедестала нашей команде не хватило всего десяти секунд.