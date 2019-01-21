21 ЯНВАРЯ 2019 15:36 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
13:20 | 21 января
Стартовал прием заявок на Конкурс конкурсов вокалистов 2019 года
12:28 | 21 января
Саратовские триатлонисты завоевали три медали на чемпионате и первенстве России
11:35 | 21 января
Саратовские полицейские помогли найти родственников погибшего под Смоленском бойца
10:44 | 21 января
Мэрия: общественный транспорт работает в плановом режиме
09:52 | 21 января
В Саратове стартуют соревнования по бадминтону "Хрустальный волан"
09:00 | 21 января
Два человека пострадали при ДТП на переезде
18:00 | 18 января
Саратов готовится к XV чемпионату мира по пожарно-спасательному спорту
17:12 | 18 января
На Крещение в Саратове прогнозируется туман и гололед
16:03 | 18 января
У 43-летнего селянина изъято более 4 кг марихуаны
15:10 | 18 января
Саратовская консерватория приглашает на вечер вокальной музыки
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Саратовские триатлонисты завоевали три медали на чемпионате и первенстве России

Новости / Спорт
Саратовские триатлонисты завоевали три медали на чемпионате и первенстве России


Соревнования по зимнему триатлону проходили с 18 по 20 января в селе Подолино Ярославской области.

По информации министерства молодежной политики и спорта области, уже в первый день соревнований были завоеваны две медали в личных гонках. Дмитрий Брегеда стал бронзовым призером чемпионата России на дистанции 7 км. бег - 12 км. велосипед - 10 км. лыжная гонка. В первенстве России среди юниорок 16-19 лет Екатерина Карпова заняла второе место на дистанции 3 км. бег - 5 км. велосипед - 5 км. лыжная гонка.

Во второй день первенства России в эстафетных гонках 3 место заняли спортсмены Саратовской области Денис Гассиев, Семен Закутин, Марат Тимербулатов.

В чемпионате России мужская команда в составе Андрея Добдина, Дмитрия Пилюгина и Дмитрия Брегеды финишировала на пятом месте. До пьедестала нашей команде не хватило всего десяти секунд.