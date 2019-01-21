Саратовские полицейские помогли найти родственников погибшего под Смоленском бойца

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По информации пресс-службы регионального управления МВД, 31 октября 2018 года в полицию Саратова поступил запрос от группы военной археологии «Искатель» по факту розыска родственников бойца РККА Алексея Осиповича Огурцова, 1908 года рождения, погибшего в период с ноября по декабрь 1942 года на территории Сычевского района Смоленской области во время наступательной операции «Марс» Останки его были обнаружены во время поисковых работ на месте боев.В кратчайшие сроки сотрудниками уголовного розыска были проведены оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых установлены ближайшие родственники Алексея Осиповича – дочь и внучка, проживающие в Саратове.«Благодаря вашей помощи в дома тех, чьи отцы, деды и прадеды пропали без вести на той страшной войне, приходят вести о близких людях. Мы благодарим вас за неравнодушное отношение к делу по возвращению из небытия потерянных имен погибших защитников Отечества», – говорится в Благодарственном письме от имени Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».Фото http://govorun26.ru