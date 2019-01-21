Саратовские полицейские помогли найти родственников погибшего под Смоленском бойца
В адрес сотрудников уголовного розыска УМВД России по г.Саратову поступила благодарность за работу по сохранению и увековечиванию памяти погибших в годы Великой Отечественной войны.
По информации пресс-службы регионального управления МВД, 31 октября 2018 года в полицию Саратова поступил запрос от группы военной археологии «Искатель» по факту розыска родственников бойца РККА Алексея Осиповича Огурцова, 1908 года рождения, погибшего в период с ноября по декабрь 1942 года на территории Сычевского района Смоленской области во время наступательной операции «Марс» Останки его были обнаружены во время поисковых работ на месте боев.
В кратчайшие сроки сотрудниками уголовного розыска были проведены оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых установлены ближайшие родственники Алексея Осиповича – дочь и внучка, проживающие в Саратове.
«Благодаря вашей помощи в дома тех, чьи отцы, деды и прадеды пропали без вести на той страшной войне, приходят вести о близких людях. Мы благодарим вас за неравнодушное отношение к делу по возвращению из небытия потерянных имен погибших защитников Отечества», – говорится в Благодарственном письме от имени Смоленского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».
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