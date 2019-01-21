Мэрия: общественный транспорт работает в плановом режиме
Сегодня увеличено количество единиц выпуска общественного транспорта на маршрут.
По информации пресс-службы городской администрации, сегодня утром в Саратове наблюдаются задержки в интервалах работы трамваев трех маршрутов: №№ 4, 5 и 7. Там идет плановая расчистка дорожного полотна силами «Саратовгорэлектротранпорта», а также с помощью привлеченной техники. Остальные трамвайные и троллейбусные маршруты работают без перебоев.
Такая же ситуация и с автобусами – все маршруты работают в штатном режиме, в час пик (с 7.30 до 9.00) звонков с жалобами на горячие линии не поступало. Количество единиц выпуска общественного транспорта на маршрут сегодня увеличено.