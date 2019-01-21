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Мэрия: общественный транспорт работает в плановом режиме

Новости
Мэрия: общественный транспорт работает в плановом режиме


Сегодня увеличено количество единиц выпуска общественного транспорта на маршрут.

По информации пресс-службы городской администрации, сегодня утром в Саратове наблюдаются задержки в интервалах работы трамваев трех маршрутов: №№ 4, 5 и 7. Там идет плановая расчистка дорожного полотна силами «Саратовгорэлектротранпорта», а также с помощью привлеченной техники. Остальные трамвайные и троллейбусные маршруты работают без перебоев.

Такая же ситуация и с автобусами – все маршруты работают в штатном режиме, в час пик (с 7.30 до 9.00) звонков с жалобами на горячие линии не поступало. Количество единиц выпуска общественного транспорта на маршрут сегодня увеличено.