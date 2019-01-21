В Саратове стартуют соревнования по бадминтону "Хрустальный волан"
В соревнованиях примут участие более 200 спортсменов из более 10 субъектов РФ.
С 21 по 27 января в Саратове на базе ГУП СО РЦСП (5-я Дачная) в 21 раз пройдут всероссийские юниорские и юношеские рейтинговые соревнования «Хрустальный волан» (возрастные группы до 19, до 17, до 15, до 13 лет) и всероссийский рейтинговый турнир «Хрустальный волан» (взрослые).
По информации министерства молодежной политики и спорта области, в соревнованиях примет участие более 200 спортсменов из Саратова, Москвы, Московской, Нижегородской, Новгородской, Самарской, Воронежской, Ростовской областей, Республики Башкортостан, Пермского, Ставропольского, Краснодарского края и других регионов страны. В числе участников - победители и призеры чемпионатов, кубков и первенств России, члены сборных команд России.
Саратовская команда сформирована из числа сильнейших занимающихся специализированного отделения бадминтона спортивной школы «Олимпийские ракетки».
В дни проведения соревнований - 27 января - состоится первый блиц-турнир среди слабослышащих детей и детей с нарушением интеллекта, занимающихся бадминтоном на базе специализированных школ-интернатов Энгельса.
Фото http://prov-telegraf.ru