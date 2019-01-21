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Два человека пострадали при ДТП на переезде

Новости / ЧП
Два человека пострадали при ДТП на переезде


Причиной происшествия стало грубое нарушение водителем автомобиля правил дорожного движения.

По информации пресс-службы ПривЖД, 19 января в 23:34 мск на регулируемом железнодорожном переезде без дежурного работника на 273 км станции Липовский двухпутного электрифицированного участка Саратов-1 – Сенная водитель легкового автомобиля, проигнорировав запрещающие показания исправно действующей сигнализации, выехал на путь перед приближающимся грузовым поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось.

В результате ДТП водитель и пассажир получили повреждения различной степени тяжести, они доставлены в областную клиническую больницу.

Сообщается также, что в результате происшествия был задержан пассажирский поезд №367 сообщением Кисловодск – Киров на 8 минут.

Фото http://novosibirsk-news.net