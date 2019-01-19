Саратов готовится к XV чемпионату мира по пожарно-спасательному спорту
Соревнования будут проходить с 8 по 16 сентября на стадионе «Локомотив».
Задолго до важного спортивного события началась подготовка волонтеров. По информации министерства молодежной политики и спорта области, 17 января на базе стадиона «Локомотив» прошел вводный инструктаж волонтеров регионального центра «Молодежь плюс».
До старта чемпионата планируется проведение еще нескольких обучающих семинаров и несколько практик на открытых площадках. Обязательные требования для волонтеров: возраст от 18 лет и свободное владение английским языком.
Ожидается, что в чемпионате, который пройдет в сентябре в нашем городе, примут участие около 600 человек из 14 стран мира.