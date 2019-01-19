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Саратов готовится к XV чемпионату мира по пожарно-спасательному спорту

Новости
Саратов готовится к XV чемпионату мира по пожарно-спасательному спорту


Соревнования будут проходить с 8 по 16 сентября на стадионе «Локомотив».

Задолго до важного спортивного события началась подготовка волонтеров. По информации министерства молодежной политики и спорта области, 17 января на базе стадиона «Локомотив» прошел вводный инструктаж волонтеров регионального центра «Молодежь плюс».

До старта чемпионата планируется проведение еще нескольких обучающих семинаров и несколько практик на открытых площадках. Обязательные требования для волонтеров: возраст от 18 лет и свободное владение английским языком.

Ожидается, что в чемпионате, который пройдет в сентябре в нашем городе, примут участие около 600 человек из 14 стран мира.