На Крещение в Саратове прогнозируется туман и гололед
Возможно затруднение в работе транспорта.
По информации Саратовского ЦГМС, 19 января в областном центре ожидается облачная погода с прояснениями, ночью без существенных осадков. Утром и днем местами небольшие осадки, мокрый снег. Порывы ветра утром и днем будут достигать 14 м/с.
Ночью и днем ожидается туман с видимостью 500 м и менее, гололед 6-19 мм, на дорогах гололедица.
Возможно затруднение в работе транспорта, обрыв линий электропередач и связи, падение деревьев. Повышается риск возникновения дорожно-транспортных происшествий.
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