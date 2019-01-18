У 43-летнего селянина изъято более 4 кг марихуаны
Возбуждено уголовное дело.
По информации пресс-службы регионального управления МВД, оперативниками из незаконного оборота изъята крупная партия наркотиков растительного происхождения. По подозрению в совершении преступления задержан 43 летний житель одного из сел Саратовского района. В ходе обыска по месту его проживания обнаружено и изъято более 4 кг марихуаны.
Задержанный пояснил, что наркотические средства он хранил для личного употребления.
По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело.