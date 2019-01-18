Саратовская консерватория приглашает на вечер вокальной музыки
Концерт с участием солистов театра оперы и балета состоится 21 января в 19.00.
По информации организаторов, на сцене Большого зала консерватории выступят народный артист России, солист Саратовского академического театра оперы и балета, доцент кафедры академического пения Виктор Григорьев (бас), лауреаты всероссийских и международных конкурсов Елена Царькова (сопрано) и солистка театра оперы и балета, а также Энгельсского театра оперетты Оксана Колчина (сопрано).
В концерте также примет участие профессор кафедры камерного ансамбля и концертмейстерской подготовки Ольга Степанидина (фортепиано) и лауреат международных конкурсов Альбина Рогачева (скрипка).
В ходе вокального вечера прозвучат арии из опер Михаила Глинки, Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова, Людвига ванн Бетховена и другие музыкальные произведения.
Фото http://www.vzsar.ru