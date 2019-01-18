В Крещенскую ночь будет введено ограничение для проезда личного транспорта
До мест купания можно будет добраться на автобусах от Музейной площади.
По информации пресс-службы городской администрации, в целях обеспечения безопасности и комфорта горожан в Крещенскую ночь с 22.00 часов 18 января по 02.00 часов 19 января вводится временное ограничение остановки, стоянки и движения транспортных средств по ул. Большой Затонской от ул. Малой Горной в сторону д. 123 (в том числе парковка «Солярий»), а также на участке от кольца рынка стройматериалов перед спуском на «серпантин».
Исключение составляют транспортные средства, обеспечивающие проведение мероприятий, автомобили оперативных и аварийно-технических служб, следующих на выполнение неотложных заданий и устранение коммунальных аварий.
Для удобства саратовцев впервые от Музейной площади (конечная остановка автобуса №11) будут курсировать подвозящие автобусы до места проведения крещенских купаний (ул. Большая Затонская).