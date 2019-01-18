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В Крещенскую ночь будет введено ограничение для проезда личного транспорта

Новости
В Крещенскую ночь будет введено ограничение для проезда личного транспорта


До мест купания можно будет добраться на автобусах от Музейной площади.

По информации пресс-службы городской администрации, в целях обеспечения безопасности и комфорта горожан в Крещенскую ночь с 22.00 часов 18 января по 02.00 часов 19 января вводится временное ограничение остановки, стоянки и движения транспортных средств по ул. Большой Затонской от ул. Малой Горной в сторону д. 123 (в том числе парковка «Солярий»), а также на участке от кольца рынка стройматериалов перед спуском на «серпантин».

Исключение составляют транспортные средства, обеспечивающие проведение мероприятий, автомобили оперативных и аварийно-технических служб, следующих на выполнение неотложных заданий и устранение коммунальных аварий.

Для удобства саратовцев впервые от Музейной площади (конечная остановка автобуса №11) будут курсировать подвозящие автобусы до места проведения крещенских купаний (ул. Большая Затонская).