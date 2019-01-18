Пассажирский поезд по техническим причинам полтора часа простоял между Казаковкой и Сухим Карабулаком
Железнодорожники предпринимают необходимые меры для ввода пассажирского поезда в график движения.
По информации пресс-службы Приволжской магистрали, сегодня в 7:09 мск на 213 км перегона Казаковка - Сухой Карабулак двухпутного электрифицированного участка Саратов-1 – Сенная по техническим причинам произошла незапланированная остановка пассажирского поезда № 46 сообщением Екатеринбург - Кисловодск. Время задержки составило 1 час 28 минут.
Железнодорожники предпринимают все меры для ввода пассажирского поезда в график движения.
Приволжская железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства.