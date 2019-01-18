Саратовское УФАС: с 1 января 2019 года рост цен на нефтепродукты составил не более 1,7%
В антимонопольной службе объяснили, что это связано с увеличением ставки НДС.
В рамках антимонопольного регулирования Саратовское УФАС России проводит мониторинг цен на нефтепродукты на территории Саратовской области. По данным пресс-службы ведомства, по состоянию на 6 января средние розничные цены на АИ-92 составили 41,33 руб./л., на АИ-95 – 44,56 руб./л., ДТз – 45,26 руб./л. Спустя неделю они составляли на АИ-92 - 41,72 руб./л., на АИ-95 – 44,81 руб./л., ДТз – 45,57 руб./л.
В пресс-службе отметили, что 1 января 2019 года рост цен на нефтепродукты составил не более 1,7%. По сведениям хозяйствующих субъектов, это связано с увеличением ставки НДС.
В УФАС заверили, что в случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства, антимонопольным органом будут приниматься соответствующие меры реагирования.
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