18 ЯНВАРЯ 2019 20:02 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 18 января
Саратов готовится к XV чемпионату мира по пожарно-спасательному спорту
17:12 | 18 января
На Крещение в Саратове прогнозируется туман и гололед
16:03 | 18 января
У 43-летнего селянина изъято более 4 кг марихуаны
15:10 | 18 января
Саратовская консерватория приглашает на вечер вокальной музыки
14:17 | 18 января
В Балакове незатушенная сигарета стала причиной пожара
13:28 | 18 января
В Крещенскую ночь будет введено ограничение для проезда личного транспорта
12:35 | 18 января
Пассажирский поезд по техническим причинам полтора часа простоял между Казаковкой и Сухим Карабулаком
11:48 | 18 января
Саратовское УФАС: с 1 января 2019 года рост цен на нефтепродукты составил не более 1,7%
10:59 | 18 января
20-летний саратовец погиб под колесами автобуса
10:10 | 18 января
На Крещение будет организовано 64 места для купания
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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В Саратове пройдут "Рождественские посиделки"

Новости


20 января в 15.00 в литературно-музыкальной гостиной Центральной городской библиотеки состоится музыкальная программа «Рождественские посиделки».

Перед гостями выступит лауреат и дипломат городских, областных конкурсов и фестивалей народный самодеятельный фольклорный ансамбль «Кручина» МУК «Дом культуры химиков» (художественный руководитель – Ольга Суханова).

В репертуаре творческого коллектива - русские, украинские, казачьи народные хороводные, обрядовые, календарные и другие песни.

Приглашаются все желающие. Вход свободный.