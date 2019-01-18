В Саратове пройдут "Рождественские посиделки"
20 января в 15.00 в литературно-музыкальной гостиной Центральной городской библиотеки состоится музыкальная программа «Рождественские посиделки».
Перед гостями выступит лауреат и дипломат городских, областных конкурсов и фестивалей народный самодеятельный фольклорный ансамбль «Кручина» МУК «Дом культуры химиков» (художественный руководитель – Ольга Суханова).
В репертуаре творческого коллектива - русские, украинские, казачьи народные хороводные, обрядовые, календарные и другие песни.
Приглашаются все желающие. Вход свободный.