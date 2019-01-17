В ночь на Крещение будет продлена работа общественного транспорта
Будут курсировать как автобусы, так и троллейбусы.
По информации МКУ «Транспортное управление», для транспортного обслуживания населения Саратова в период празднования православного праздника Крещения Господня в ночь с 18 до 19 января до 2.00 будут работать маршруты автобусов №№ 8, 11, 25, 54, 93, 95, 105.
До этого же времени на линию будут выходить дежурные троллейбусы №№ 1, 4, 5.
Помимо этого, от Музейной площади (конечная остановка автобуса №11) будут курсировать подвозящие автобусы до места проведения крещенских купаний (ул. Большая Затонская).
Фото http://files.spravker.ru