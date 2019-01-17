Жительница Советского района стала победителем национального фестиваля в Сочи
Участница народного коллектива «Ихтус» районного дома культуры р.п.Степное Нелля Бейбулатова приняла участие в Российском национальном этапе Всемирного фестиваля-конкурса национальных культур и искусства World Folk Vision.
По информации министерства культуры области, в данном глобальном международном проекте участвуют 80 странах мира.
На этот раз фестиваль проходил в городе Сочи. Советский район представлял Саратовскую область в числе 300 участников евразийской организации экономического сотрудничества.
Фото http://worldfolk.vision