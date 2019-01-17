За сутки две женщины погибли в огне
Всего на территории области произошло шесть пожаров.
По информации пресс-службы регионального управления МЧС, вчера около четырех часов вечера горел двухквартирный дом в селе Благовещенка Самойловского района. Площадь пожара составила 126 кв.м. В огне погибла женщина 1958 года рождения.
Еще одна трагедия произошла в Саратове. В десять часов вечера горел частный дом на ул. 6-ая Нагорная в Заводском районе. В результате пожара погибла 93-летняя женщина. О причинах ЧП пока не сообщается.
Фото https://rustelegraph.ru