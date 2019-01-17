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В области пройдут киномероприятия к 75-летию снятия блокады Ленинграда

Новости / Культура
В области пройдут киномероприятия к 75-летию снятия блокады Ленинграда


День воинской славы России будет отмечаться 27 января.

В честь этого знаменательного для истории нашей страны события областной киновидеоцентр приглашает школьников и классных руководителей на тематические мероприятия. Они пройдут в кинозале «На Рижской» с 21 по 25 января.

По информации организаторов, зрителей ждет рассказ о событиях тех дней, просмотр документальных кадров и тематического художественного фильма по окончании мероприятия.

Фото https://usp20.msp.midural.ru