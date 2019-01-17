МЧС: крупных происшествий, вызванных снегопадом, не зарегистрировано
В области продолжается расчистка дорог.
По информации пресс-службы регионального управления МЧС, вчера в связи с погодными условиями было закрыто движение на автодорогах местного значения в Ершовском районе. Это пять межпоселковых направлений. Еще в восьми муниципальных районах области вводилось ограничение движения в связи с проводимыми работами по очистке дорог. Всего по области в расчистке автодорог задействовано 893 единицы техники.
В МЧС отметили, что по состоянию на 9 утра сегодняшнего дня никаких чрезвычайных ситуаций, крупных происшествий, связанных с неблагоприятными погодными явлениями, не зарегистрировано. В готовности группировка сил и средств Главного управления, мобильный пункт обогрева и городок жизнеобеспечения правительства Саратовской области.