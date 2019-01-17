Саратовская область вошла в десятку самых популярных у туристов регионов в новогодние праздники
Рейтинг новогоднего туризма в России 2019 года составило аналитическое агентство ТурСтат по результатам анализа данных регионов.
По данным аналитиков, более 7 млн туристов путешествовали по стране в первой декаде января. В первую десятку самых популярных российских регионов в новогодние праздники вошли Подмосковье, Краснодарский край, Вологодская область, Владимирская область, Крым, Башкирия, Тюменская область, Саратовская область, Татарстан и Тверская область.
Красная Поляна в Сочи, Шерегеш в Кемеровской области, Домбай и Архыз в Карачаево-Черкесии, Приэльбрусье в Кабардино-Балкарии попали в топ-5 курортов России в новогодние каникулы.
Самыми посещаемыми туристами городами России в новогодние праздники стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Великий Устюг.