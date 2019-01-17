В Энгельсе пройдет «Ночная лыжная гонка»
Соревнования состоятся сегодня, 17 января, на лыжной трассе в лесопарковой зоне в районе озера Сазанка в рамках спортивно-массового мероприятия «Покровская лыжня – 2019».
По информации министерства молодежной политики и спорта области, забеги проводятся в разных возрастных категориях (начиная с 18 лет) на дистанциях 5 км для мужчин и 2,5 км для женщин. Принять в них участие приглашаются все желающие.
В 18.00 начнется регистрация участников, с 19.00 пройдут состязания, в 20.30 состоится подведение итогов, награждение победителей и призеров.