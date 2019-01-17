В Юбилейном появится новая хоккейная коробка
Торжественное открытие пройдет завтра днем около ФОКа "Юбилейный".
По информации администрации Волжского района, в в ходе торжества пройдут показательные выступления хоккейной команды «Шериф», фигуристов, «Веселые старты на льду» среди учащихся общеобразовательных школ поселка. Зрители и все желающие смогут принять участие в праздничной программе «Зимние забавы» - спортивных состязаниях и веселых конкурсах.
По итогам соревнований состоится церемония награждения победителей.
Начало мероприятия - в 14.00.
Фото https://omskzdes.ru