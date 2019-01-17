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Россельхознадзор вернул в Казахстан 20 тонн мандаринов
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Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Россельхознадзор вернул в Казахстан 20 тонн мандаринов

Новости
Россельхознадзор вернул в Казахстан 20 тонн мандаринов

Подкарантинный груз был задержан на фитосанитарном контрольном посту «Озинки».

Инспекторами регионального управления Россельхознадзора выявлено нарушение карантинного законодательства при ввозе подкарантинной продукции с территории Республики Казахстан автомобильным транспортом. По данным пресс-службы ведомства, незаконно ввозились мандарины свежие общим весом 20000 килограмм без фитосанитарного сертификата.

По итогам проведенного карантинного фитосанитарного контроля на представителя груза, допустившего нарушение карантинного законодательства, составлен протокол об административном правонарушении. Под контролем специалистов территориального Управления Россельхознадзора транспортное средство возвращено в Казахстан.

Фото vyatkakirov.ru