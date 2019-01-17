Россельхознадзор вернул в Казахстан 20 тонн мандаринов
Подкарантинный груз был задержан на фитосанитарном контрольном посту «Озинки».
Инспекторами регионального управления Россельхознадзора выявлено нарушение карантинного законодательства при ввозе подкарантинной продукции с территории Республики Казахстан автомобильным транспортом. По данным пресс-службы ведомства, незаконно ввозились мандарины свежие общим весом 20000 килограмм без фитосанитарного сертификата.
По итогам проведенного карантинного фитосанитарного контроля на представителя груза, допустившего нарушение карантинного законодательства, составлен протокол об административном правонарушении. Под контролем специалистов территориального Управления Россельхознадзора транспортное средство возвращено в Казахстан.
Фото vyatkakirov.ru