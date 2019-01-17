В Саратове будут судить организаторов квеста, в ходе которого пострадали девушки

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По данным следственного управления региона, в декабре 2016 года индивидуальный предприниматель организовал проведение в нежилом помещении, расположенном на территории Кировского района, проведение экстремальной игры квест «Портной». 8 июля 2017 года данное заведение посетила компания из пяти девушек. По сценарию организаторов мероприятия посетительниц поместили в макет автомобиля, актеры-аниматоры с целью предания зрелищности стали распространять внутрь машины открытый источник пламени. В результате этого одна из посетительниц получила ожоги, а четыре ее подруги получили повреждения разной степени тяжести повреждения, не повлекшие вреда здоровью.В отношении предпринимателя, а также актеров-аниматоров было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Свою вину молодые люди признали полностью.- Следственным органом собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в следственном управлении.