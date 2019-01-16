«Мачете» представит широкой публике новый альбом

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Группа в ближайшее время готовится презентовать свой новый альбом, а также несколько проектов, придуманных за время отсутствия в медийном пространстве.Основатель коллектива и его лидер Ярослав Малый рассказал, что четыре года музыканты путешествовали по Индии, Бали, Сингапуру и Израилю, размышляли о жизни, занимались духовными практиками, желая сделать что-то большое и полезное для мира. За это время к группе присоединились барабанщик Александр Зингер и гитарист Михаил Лисов. В обновленном составе группа создала много замечательных песен, простых для восприятия и наполненных искренностью и глубиной.Ключом к новому альбому станет трек «Небо – мой дом». Ярослав Малый отметил, что в этой песне много вопросов, из которых без ответа не остался ни один. По словам лидера «Мачете», песня является картиной его жизни и любви, песней о вечном.