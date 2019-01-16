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МФК «Городская Сберкасса» подготовила ежемесячный отчет о ситуации на финансовых рынках в декабре 2018 года

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Аналитическая служба МФК «Городская Сберкасса» подготовила ежемесячный отчет о ситуации на финансовых рынках в декабре 2018 года. В отчете анализируются финансовые инструменты доступные частному инвестору.

МФК «Городская Сберкасса» подготовила ежемесячный отчет о ситуации на финансовых рынках в декабре 2018 года

Продолжившееся снижение котировок нефти в декабре привело к потере инвесторами 7,73% процентов вложений в «нефтяные» инструменты. Негативная динамика на этом сегменте рынка свела на нет все результаты роста котировок прошедшего года. Соглашения, достигнутые между нефтедобывающими странами, позволяют надеяться на некоторое улучшение ситуации в начале 2019 года, но быстрый возврат к максимальным уровням маловероятен.

Падение цен на энергоносители негативно отразилось на котировках российской валюты. За прошедший месяц котировки рубля снизились по отношению к доллару США на 4.42%, а по отношению к евро — на 4.9%. За год рубль подешевел к доллару на 20.61%, что сделало вложения в американскую валюту самым доходным вариантом размещения средств в 2018 году.

Слабый рубль, повышение ставки НДС, напряженная международная обстановка и экономические санкции привели к существенному росту инфляционных ожиданий. Индекс потребительских цен в декабре продемонстрировал резкий рост (до 0.8% за месяц), в результат чего годовая инфляция превысила целевое значение Банка России (4.2% против запланированных 4%). Банк России отреагировал на этот рост повышением ключевой ставки до 7,75% годовых. Соответственно, выросли и процентные ставки по инструментам с фиксированной доходностью: средняя ставка по банковским депозитам в рублях сроком на 1 год увеличилась на 0.41 процентных пункта до 8.39% годовых, что превышает уровень процентных ставок в банках на начало 2018 года. Разместить деньги на год в Сбербанке можно с доходностью 5% годовых. Ставки по сбережениям микрофинансовых компаний также немного подросли.

Наиболее ликвидные облигации российских эмитентов можно приобрести со средней доходностью 7% годовых, а облигации «второго эшелона» - с доходностью до 8.5% годовых.

Вложения в акции в декабре принесли инвесторам убытки. Котировки наиболее ликвидных бумаг снизились за месяц на 2.94%, менее ликвидные бумаги подешевели на 3.37%. В целом за год инвестиции в российские акции принесли прибыль, на уровне доходности банковских депозитов. В принципе акции многих российских компаний имеют значительный потенциал роста, но в условиях высокой макроэкономической неопределенности вложения в эти ценные бумаги связаны с высоким уровнем риска.
Котировки акций американских компаний существенно снизились: несмотря на ослабление рубля относительно доллара США потери инвесторов, вложивших деньги в американские акции, составили 5.61% за прошедший месяц. В короткой перспективе ситуация останется нестабильной.

На фоне нестабильности американского рынка существенно выросла стоимость золота. Котировки благородного металла достигли отметки 1279 долларов за тройскую унцию и этот рост вывел инвестиции в золото на второе место по доходности в 2018 году. За декабрь инвесторы получили прибыль в размере 8.55% в пересчете на рубли. В целом за 2018 год золото выросло на 17.57% за счет валютной составляющей его стоимости.
Стоимость квадратного метра несколько снизилась (-1.04% за месяц). Рост ставок по ипотеке будет и дальше сдерживать и без того слабый спрос на недвижимость. По итогам года цена квадратного метра выросла на 4.34%, лишь незначительно обогнав индекс потребительских цен.

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