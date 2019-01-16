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ГИБДД проверит, используют ли автомобилисты детские удерживающие устройства

Новости
ГИБДД проверит, используют ли автомобилисты детские удерживающие устройства


С 16 по 18 января 2019 года на территории Саратовской области пройдет профилактическое мероприятие «Сохрани жизнь маленькому пассажиру».

Ро информации УГИБДД области, в прошлом году в регионе было зарегистрировано 372 дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних, при которых 409 детей получили травмы, 10 несовершеннолетних погибли. Наиболее остро стоит вопрос о дорожном травматизме с участием детей-пассажиров. Так, за 2018 год на территории области зарегистрировано 174 ДТП с участием несовершеннолетних пассажиров, что констатирует рост на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в которых 207 детей были травмированы и 7 получили травмы несовместимые с жизнью. Только за 9 дней января текущего года на территории Саратовской области зарегистрировано 6 ДТП с участием несовершеннолетних пассажиров, при которых пострадали 7 детей, в одном из которых ребенок не был пристёгнут ремнем безопасности.

В целях активизации работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, пресечения и выявления нарушений водителями автотранспортных средств, правил перевозки детей-пассажиров будет проводиться мероприятие «Сохрани жизнь маленькому пассажиру».

В ГИБДД напомнили, что за нарушение Правил перевозки детей-пассажиров водитель будет привлечен к административной ответственности. Ему грозит штраф в размере 3 тысячи рублей.

Фото http://www.rostobr.ru