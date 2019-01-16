В январе стартует проект «Звезды российской оперы на саратовской сцене»
Саратовцы увидят три три спектакля с участием солистов ведущих музыкальных театров страны.
По информации министерства культуры области, стартует проект 31 января на сцене Саратовского театра оперы и балета показом оперы «Иоланта» П.И.Чайковского. На сцену выйдут солисты Московского театра "Новая опера" им. Е. Колобова Елизавета Соина (Иоланта) и Нурлан Бекмухамбетов (Водемон). Для Нурлана это будет возвращение на родную сцену. В 1997 году он с отличием окончил Саратовскую государственную консерваторию имени Собинова, а с 1996 по 2000 год он выступал солистом Саратовского театра оперы и балета.
Также в рамках проекта состоится показ спектаклей "Бал-маскарад" (3 февраля) и "Травиата" (13 февраля). Поклонников оперы в Саратове ждет встреча с солистами московского театра "Новая опера", Большого театра России, Красноярской оперы, Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.