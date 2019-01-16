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43-летнюю саратовчанку подозревают в причинении смерти свекрови

Новости / ЧП
43-летнюю саратовчанку подозревают в причинении смерти свекрови


Возбуждено уголовное дело.

По информации СУ СКР по Саратовской области, 43-летняя женщина проживала совместно с мужем, сыном и 70-летней свекровью в квартире на проспекте 50 лет Октября. 2 января в вечернее время женщины находились дома одни. В какой-то момент пенсионерка направилась в туалет, но в силу преклонного возраста и ряда заболеваний не смогла удержать равновесие и упала в коридоре. Сноха разозлилась на то, что родственница ослушалась и вместо биотуалета, находившегося рядом с кроватью, предпочла идти в
обычный туалет. В гневе она стала наносить свекрови удары ногами и руками по голове и различным частям тела. После этого она
подняла пожилую женщину, переодела и положила на кровать.

11 января у потерпевшей ухудшилось самочувствие. Сноха вызвали «скорую». Прибывшие медики констатировали смерть пожилой женщины и сообщили в полицию о наличии у погибшей явных признаков насильственной смерти. Экспертиза подтвердила, что она умерла от тупой сочетанной травмы тела, ушибов и кровоизлияния в мозг.

В отношении 43-летней женщины возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Свою вину она не стала отрицать. Следственные действия, направленные на
установление всех обстоятельств произошедшего, продолжаются.