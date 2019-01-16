В Саратовской области вновь прогнозируется метель и снежные заносы
МЧС призывает население к осторожности.
По данным Саратовского Гидрометцентра, завтра, 16 января, ночью и днем местами на территории региона ожидается сильный снег (6-19 мм), усиление ветра (порывы до 21 м/с), метель, туман, гололед, на дорогах снежные заносы, гололедица.
Температура ночью +1…-4°, при прояснении -8°, днем +2…-3.
Главное управление МЧС России по Саратовской области обращается к жителям области с просьбой быть внимательнее при передвижении на личном автотранспорте.
Фото https://www.abcspain.ru